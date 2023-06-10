В Москве на Северном и Южном речных вокзалах к 12 июня пройдут более 30 мероприятий

Для горожан и гостей города, в частности, проведут занятие по растяжке на крыше здания и танцевальную тренировку в парке

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Кинопоказы, спортивные тренировки, викторины - всего более 30 мероприятий пройдут в честь Дня России на Северном и Южном речных вокзалах Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На Северном и Южном речных вокзалах пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Гостей ждет более 30 бесплатных мастер-классов, кинопоказов, викторин и спортивных тренировок", - говорится в сообщении.

11 июня на Северном речном вокзале тренеры проекта "Спортивные выходные" с 10:00 до 11:00 проведут на крыше здания занятие по растяжке, а с 12:00 до 13:00 - танцевальную тренировку в парке. Музыканты проекта "Музыка в метро" будут выступать в то же время, что и накануне, с 16:00 до 22:00.

На Южном речном вокзале растяжка и танцевальная тренировка, подготовленные тренерами проекта "Спортивные выходные", пройдут в 10:00 и 12:00 соответственно. В 14:00 покажут получасовой фильм "Живая вода: Тува. Целебные аржаны".

"На Северном речном вокзале 12 июня с 13:00 до 15:00 у главного входа в здание проведут мастер-класс по изготовлению украшений для праздничного стола. С 14:00 до 17:00 на главной площади выступят музыканты проекта "Музыка в метро". В 16:00 на набережной начнется мастер-класс Павла Собирая по танго нуэво, затем артист выступит перед публикой. На Южном речном вокзале музыканты проекта "Музыка в метро" выступят с 14:00 до 17:00. В 18:30 в конференц-зале покажут фильм "Вместе по Русскому Северу: по Волго-Балтийскому и Северодвинскому водным путям от Онежского озера до Вологды" Русского географического общества", - говорится в сообщении.