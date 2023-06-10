Мурашко заявил об отсутствии сбоев в реализации нацпроекта "Здравоохранение"

Глава Министерства здравоохранения отметил, что по 2023 году "практически вся контрактация завершена"

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ не фиксирует сбоев в реализации национального проекта "Здравоохранение", связанных с антироссийскими санкциями. Об этом в субботу журналистам сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

"По национальным проектам - практически вся контрактация завершена, по 2023 году. Осталось буквально несколько законтрактовать объектов, по капитальному ремонту и строительству. Никаких сбоев в реализации проектов нет", - отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день более 200 объектов первичного звена сданы в эксплуатацию, также сданы три крупных медцентра в рамках реализации федеральной целевой программы, поставлены более 20 тыс. единиц оборудования, более 2 тыс. автотранспортных средств.