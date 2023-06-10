Севший в Магадане самолет Air India вылетел в Дели после ремонта

На борту находятся экипаж и техники

ТАСС, 10 июня. Самолет авиакомпании Air India, который на этой неделе совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана, вылетел обратно в Индию после проведенного ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Самолет Air India, который совершил несколько дней назад экстренную посадку в аэропорту Магадана, отремонтировали, и сегодня он вместе с экипажем и техниками вылетел в Дели", - написал глава региона.

Экстренная посадка самолета Air India, совершавшего рейс из Дели (Индия) в Сан-Франциско (США), произошла в Магадане утром 6 июня, воздушное судно и люди не пострадали. По данным Росавиации, на борту находились 220 пассажиров, в том числе четыре грудных ребенка, и 16 членов экипажа. Всего на борту находились 181 гражданин Индии, 46 граждан США, четыре гражданина Непала и один гражданин Канады. После обследования самолета в тот же день специалисты пришли к выводу, что для дальнейшего перелета необходим другой борт.

Утром 8 июня пассажиры продолжили путь на резервном воздушном судне.