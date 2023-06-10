Пройти комплексное обследование и проконсультироваться со специалистами жители смогут с 08:00 до 20:00

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва" будут работать в столичных парках и скверах в течение всех праздничных выходных с 10 по 12 июня. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В выходные и праздники москвичи традиционно выбираются на отдых в парки и скверы. Мы приглашаем жителей столицы провести время не только с удовольствием, но и с пользой, и пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва". На это понадобится всего около часа, поэтому проверку здоровья легко можно совместить с прогулкой. Для удобства горожан павильоны "Здоровая Москва" будут работать все праздничные выходные с 10 по 12 июня по обычному графику: с 08:00 до 20:00 без перерывов", - сказала Ракова.

По ее словам, посетители могут выбрать для обследования удобное время и место, павильоны расположены в парках по всему городу. В них работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой.

В расширенную программу "Здоровой Москвы" входят более 11 исследований. Она направлена на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и других. Для каждого посетителя павильонов подбирается программа обследования в зависимости от пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек. Москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут также пройти дополнительные исследования. Если по результатам будут выявлены отклонения, то пациентам в обязательном порядке проведут дополнительные исследования прямо в павильоне или направят на консультации к профильным специалистам других медорганизаций.