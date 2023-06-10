10 июня, 11:56

В Псковской области намерены создать отряды содействия обороне и безопасности

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, их основной задачей станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций

ТАСС, 10 июня. В Псковской области, которая граничит с Евросоюзом, соседствуя с входящими в блок НАТО Эстонией и Латвией, создадут в каждом муниципалитете региона оперативные отряды содействия обороне и безопасности. Они будут помогать силовым структурам в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников.

"Сейчас наша задача сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и, в первую очередь, в приграничных районах", - сказал Ведерников в видеообращении, разместив его в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что главной задачей таких отрядов станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций. "Речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, помощи в патрулировании важных объектов. Это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования из первых уст с мест событий", - пояснил губернатор. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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