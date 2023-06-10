Мэр Северодонецка прокомментировал предъявление ему заочного обвинения СБУ

По словам Николая Моргунова, он не боится никаких обвинений со стороны Киева

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Мэр города Северодонецка в Луганской Народной Республике Николай Моргунов заявил, что не боится никаких обвинений и санкций со стороны Украины.

"Боюсь ли я каких-либо обвинений, санкций или последствий данных телодвижений со стороны Украины? Конечно, нет", - прокомментировал он ТАСС предъявление ему заочного обвинения Службой безопасности Украины (СБУ). В 2014 году, продолжил Моргунов, был сделан четкий выбор, "поэтому бояться и вообще обращать внимание на все телодвижения умирающей власти на Украине, наверное, просто ниже человеческого достоинства".

Мэр Северодонецка отметил, что это не первая попытка украинских силовиков сфабриковать против него уголовное дело. "Попытки предпринимались в четырнадцатом году, на тот момент это была еще прокуратура Луганской области, которая пыталась обвинить меня в госизмене, в посягательстве на суверенитет украинского государства. <…> Позже были публикации о том, что СБУ пытается аналогичные статьи довести до прокуратуры и, соответственно, до суда. <…> Я так понимаю, им просто какое-то удовлетворение приносит предъявлять какие-то обвинения и не доводить их до логического завершения", - подчеркнул Моргунов.

В субботу Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения за сотрудничество с Россией и государственную измену восьми россиянам, в том числе министру транспорта Крыма и мэру Северодонецка.