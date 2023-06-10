Гладков заявил, что в Новой Таволжанке остаются около 170 человек

Сотрудники администрации, члены отрядов самообороны и волонтеры привозят им гуманитарную помощь, сообщил губернатор региона

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Примерно 170 жителей на данный момент проживают в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Сотрудники администрации, члены отрядов самообороны и волонтеры привозят им гуманитарную помощь, сообщил в субботу в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Здесь (в селе Новая Таволжанка - прим. ТАСС) у нас тоже остаются люди, порядка 170 человек, которые каждый по своим причинам не хотят покидать свои дома", - сказал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что к оставшимся в селе жителям с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, члены отрядов белгородской самообороны и волонтеры. "Привозя воду и продукты, стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе", - подчеркнул глава региона.

По словам Гладкова, в населенных пунктах Шебекинского городского округа постепенно идет подключение электричества, однако в Новой Таволжанке такой возможности пока нет.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что на данный момент в городе Шебекине остаются 2 703 человека. "Гуманитарная помощь есть - администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания", - отметил губернатор.

На 1 января 2023 года численность населения Шебекинского городского округа составляла 83,6 тыс. человек, в том числе города Шебекина - 38,9 тыс. человек.