Группировку МЧС в зоне подтопления в Херсонской области увеличили до 350 единиц техники

Председатель правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани упадет еще на 1 м

ГЕНИЧЕСК, 10 июня. /ТАСС/. Группировка МЧС в зоне подтопления в Херсонской области увеличена до 350 единиц техники. Об этом заявил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"Группировка сил МЧС в зоне бедствия увеличена почти до 350 единиц техники. Усиливаемся как средствами спасения, так и спецтехникой для санобработки, других задач по ликвидации последствий стихии, - написал он в Telegram-канале. - Силы МЧС приступают к этой работе".

Он отметил, что к концу субботы уровень воды в Алешках и Голой Пристани упадет еще на 1 м. "Это серьезно ускорит спасательную операцию - во многих местах сможем пробиваться к людям на грузовиках, а не только с помощью плавсредств", - добавил Алексеенко.