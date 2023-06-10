10 июня, 12:33,
обновлено 10 июня, 12:49

Группировку МЧС в зоне подтопления в Херсонской области увеличили до 350 единиц техники

Председатель правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани упадет еще на 1 м

ГЕНИЧЕСК, 10 июня. /ТАСС/. Группировка МЧС в зоне подтопления в Херсонской области увеличена до 350 единиц техники. Об этом заявил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

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"Группировка сил МЧС в зоне бедствия увеличена почти до 350 единиц техники. Усиливаемся как средствами спасения, так и спецтехникой для санобработки, других задач по ликвидации последствий стихии, - написал он в Telegram-канале. - Силы МЧС приступают к этой работе".

Он отметил, что к концу субботы уровень воды в Алешках и Голой Пристани упадет еще на 1 м. "Это серьезно ускорит спасательную операцию - во многих местах сможем пробиваться к людям на грузовиках, а не только с помощью плавсредств", - добавил Алексеенко. 

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