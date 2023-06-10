В Зеленограде построили 20 соцобъектов с 2011 года

В 2023 году планируется ввести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В Зеленограде с 2011 года построили 20 объектов социальной инфраструктуры. В 2023 году планируется ввести физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Зеленограде с 2011 года построили 20 социальных объектов, включая учреждения образования, здравоохранения и спорта. В том числе с начала года завершены: детский сад на 250 мест в ЖК "Жемчужина Зеленограда" на Георгиевском проспекте, 37А", - написал Собянин.

По его словам, двухэтажное здание площадью больше 3,5 тыс. кв. м включает музыкальный и физкультурный залы, кружковую для развивающих занятий, медблок, кабинеты логопеда и психолога. Сад рассчитан на 10 групп по 25 воспитанников.

Также было завершено футбольное поле для спортшколы "Спутник" Москомспорта в 9-м микрорайоне вблизи корпуса 919. На участке площадью 1,4 га уложили современное покрытие с подогревом, установили трибуны на 147 зрителей, электронное табло и систему звукоусиления, необходимые для проведения тренировок и соревнований.

"До конца года введем физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами по адресу ул. Заречная, вл. 19, на базе которого будет открыт фитнес-клуб. Также в Зеленограде началось строительство следующих объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Середниковской <...>. В двухэтажном здании площадью 4 тыс. кв. м обустроим круглогодичный бассейн для взрослых 25х16 м и для детей - 10х6 м, а также тренажерный зал и медблок", - добавил Собянин.

Он уточнил, что также начали строительство школы на 550 учащихся с 1 по 11 классы на месте бывшей промзоны Центра информатики и электроники. В многоугольном здании площадью больше 16,5 тыс. кв. м, помимо универсальных кабинетов, появятся два спортивных зала, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, обеденные залы и прочее.