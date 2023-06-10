В Общественной палате предложили поставить подбитую технику ВСУ у западных посольств

Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям ОП РФ Александр Малькевич считает, что таким образом страны, которые поставляют вооружение Украине, увидят, что их правители "толкают в сторону Третьей мировой войны"

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил выставить подбитую в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области западную военную технику, в том числе немецкие танки Leopard, перед посольствами стран, которые поставили это оружие Киеву.

"Общественная палата РФ предлагает подбитую технику ВСУ выставить у посольств западных государств, которые ее поставляли, на чьих руках кровь мирных жителей. Чтобы западный мир увидел, во что они ввязались и что вытворяют их правители, толкающие их страны в сторону Третьей мировой войны", - заявил он ТАСС. По его словам, это стало бы назиданием. "Техника с крестами как страшное воспоминание о Великой Отечественной войне снова на нашей земле. Но она получает по заслугам, как и 80 лет назад", - добавил Малькевич.

Вооруженные силы России уничтожили на южнодонецком направлении восемь немецких танков Leopard, сообщили 6 июня в Минобороны РФ. 9 июня командующий группировкой Вооруженных сил РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что ВСУ потеряли более 30 танков, среди которых было три Leopard, при попытке наступления ночью на запорожском направлении.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Берлин принял решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов вооруженных сил.