В Перми открылась экспозиция патриотического фестиваля "Оружие Победы"

Выставка представлена в цехе № 5 социокультурного пространства "Завод Шпагина"

ТАСС, 10 июня. В Перми открылась экспозиция о наследии предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья патриотического фестиваля "Оружие Победы". Она проходит в цехе № 5 социокультурного пространства "Завод Шпагина", сообщили в субботу в пресс-службе правительства края.

"10 июня в рамках уникального патриотического фестиваля "Оружие Победы", флагманского события программы Пермь-300, в цехе № 5 социокультурного пространства "Завод Шпагина" состоялось открытие масштабной экспозиции. Символический старт мероприятию был дан гудком "Эшелона Победы", прибывшего на станцию Пермь-1 <...>. Это состав на паровозной тяге, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, все желающие смогут посетить его по 12 июня включительно", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Оружие Победы" посвящен наследию предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края. На открытии губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край всегда был территорией, где ковалось оружие побед, а Пермь появилась как город-завод. В экспозиции представлено более 400 экспонатов. "Среди них крупногабаритная техника, в том числе РСЗО "Град", 2С31 "Вена", гаубица "Мста-Б", САО 2С23 "Нона-СВК", пушка МЛ-20, пушка М-30, пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 100-мм противотанковая. Также на площадке презентована другая продукция военного и гражданского назначения, оборудование, документы, плакаты", - добавили в пресс-службе.

По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, большинство экспонатов стали доступны зрителю впервые, они вывезены из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций. Некоторые утерянные экспонаты восстановлены в виде копий в масштабе один к одному.

Выставочная экспозиция доступна для посещения с 11 июня по 20 октября. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

О юбилее

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях.