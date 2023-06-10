10 июня, 14:35,
обновлено 10 июня, 14:57

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в Казахстане

Максим Слуцкий/ ТАСС
© Максим Слуцкий/ ТАСС

По словам президента России, "трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в стране.

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"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана - масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

В настоящее время в Абайской области на востоке Казахстана бушует природный пожар, площадь которого накануне увеличилась до 60 тыс. га. Тушение пожара в области Абай продолжается на девяти участках. В тушении лесного пожара задействованы более 1 тыс. человек, 252 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

По последним данным, в результате пожара погибли 14 человек. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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