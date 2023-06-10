Открытый парк развлечений на территории "Острова мечты" появится к лету 2025 года

Там будут самые большие горки и экстремальные аттракционы, которые не смогли вместить в закрытой зоне, сообщил председатель совета директоров парка Амиран Муцоев

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Открытый парк развлечений с экстремальными аттракционами появится на территории "Острова мечты" в Москве в мае 2025 года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Острова мечты" Амиран Муцоев.

"Мы приступаем к строительству открытого парка развлечений. На этой территории - более 20 га - будут самые большие горки и экстремальные аттракционы, которые мы не смогли вместить в закрытой зоне. Он будет открыт в мае 2025 года", - сказал Муцоев.

По его словам, планируется объединить обе части парка в одну. Стоимость билета от этого не поменяется. То есть при покупке одного билета можно будет посетить обе части парка "Остров мечты".

"Остров Мечты" - это пространство для развлечений и отдыха. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Здесь расположен первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня, который находится в Москве, в Нагатинской пойме.