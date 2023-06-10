В Петербурге более 50 волонтеров приняли участие в акции по сохранению дачи Фаберже

Участники освободили здание и прилегающую территорию от мха и дикорастущей растительности, а также убрали мусор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Более 50 волонтеров проекта "Открытый город" приняли участие в дне благоустройства и сохранения уникального объекта культурного наследия федерального значения "Дача К. Г. Фаберже", участники освободили здание и прилегающую территорию от мха и дикорастущей растительности, убрали мусор. Однако главной задачей было обратить внимание на плачевное состояние усадьбы, которая по-прежнему не нашла своего инвестора, сообщил председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

"Проект "Открытый город" уже не первый год занимается в том числе и волонтерскими акциями. Это желание наших участников, петербуржцев оказать помощь в сохранении объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Здесь мы не в первый раз - встречались здесь года три или четыре назад: проводили работы по расчистке и уборке мусора, сегодня мы продолжаем, здесь волонтеры занимаются уборкой растительности и мусора. <…> Помимо практического участия в сохранении памятника, это еще и возможность лишний раз привлечь внимание к необходимости в его сохранении, тяжелому состоянию и необходимости принятия срочных мер по сохранению этого памятника", - сказал он.

По словам начальника филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по СЗФО Александра Панченко, дача Фаберже была передана агентству в 2017 году и уже находилась в аварийном состоянии, с этого времени мало что изменилось в плане реставрации. Полностью восстановить усадьбу за свой счет город не в состоянии, поэтому ищет инвестора-арендатора, который в этом поможет. Прошлогодний арендатор не справился со своими обязанностями - сотрудничество с ним прекратили зимой. Пока новый арендатор не найден, работы будут проводиться силами агентства.

"Проведение работ возможно только после проектирования. Был заключен договор на получение инвестиционного паспорта агентством, в рамках которого были проведены работы по проектированию и осмечиванию работ. В этом году агентство заключило договор на противоаварийные и консервационные работы. <…> Была приведена конкурентная процедура по заключению договора на проведение противоаварийных и консервационных работ, к которым подрядчик приступит в ближайшие две недели. Объект будет переоценен и повторно выставлен на торги с целью поиска арендатора", - сказал Панченко.

Он также добавил, что главная задача агентства совместно с арендатором - это сохранение и восстановление объекта. Перекрытия, лестницы, лепнина и детали интерьера должны будут отреставрировать или воссоздать в случае полной утраты элементов. Противоаварийные и консервационные работы планируют завершить в этом году.

О даче Фаберже

Двухэтажная деревянная дача с одноэтажным флигелем в поселке Левашово была построена в 1901-1902 году по проекту архитектора Карла Шмидта для известного ювелира Карла Фаберже, который в 1907 году подарил ее своему сыну Агафону. Новый владелец, обладавший большой коллекцией скульптуры из Китая и Японии, решил поместить это собрание здесь, и заказал архитектору Иоганесу (Ивану Андреевичу на русский манер) Гальнбеку расширить дачу и превратить относительно скромную постройку в просторную презентабельную виллу. Работы завершились в 1910 году.

После революции в 20-е годы дача была национализирована и разграблена. Позднее на протяжении XX века здесь располагались санатории, дом отдыха и детские оздоровительные лагеря. Внутренние помещения были перепланированы, оригинальным интерьерам нанесен серьезный ущерб. Весь следующий век дача стояла в запустении, арендаторы и собственники не проводили должных работ по консервации и реставрации, что привело здание в плачевное состояние.