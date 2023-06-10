В Шри-Ланке туристическая полиция начнет изучать русский язык

Соответствующие курсы открыл Русский дом в Коломбо

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. Русский дом в Коломбо открыл в субботу курсы русского языка в полицейской академии города Галле - туристического центра Шри-Ланки. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в этом островном государстве Мария Попова, первая группа из 25 человек приступает к занятиям.

"Русский дом в Коломбо открыл столь востребованные в Галле курсы русистики. Центр русского языка в Галле создан на базе полицейской академии. Уже записалось 25 человек, в основном это полицейские, а также профессиональные гиды", - рассказала Попова.

Она отметила, что порт Галле - столица Южной провинции острова, здесь пересекаются туристические маршруты и особенно много путешественников из России. Подобный центр для обучения местных правоохранителей открылся в Шри-Ланке впервые, но в практике Российского культурного центра в Коломбо уже есть опыт преподавания русского языка офицерам полиции: в минувшем году несколько высших полицейских чинов Коломбо прошли краткий языковой курс.

"На церемонии открытия курсов после торжественного перерезания ленточки с приветственной речью выступил заместитель руководителя МВД Шри-Ланки, генеральный директор полицейской академии Саддива Мадавате. Высокопоставленный офицер назвал открытие курсов русистики в стенах этого учебного заведения событием исторической важности в развитии двусторонних отношений", - добавила собеседница агентства.

Попова указала, что преподавать на курсах будет педагог-русист из Русского дома, выпускник РУДН Феликс Фернандо, пока раз в неделю, потом число занятий планируется увеличить.

Как подчеркнула Попова, примечательно, что старт работы этих курсов выпал на дату между знаменательными праздниками - международным Днем русского языка 6 июня и Днем России 12 июня. Официальное объявление о начале работы курсов было сделано 8 июня, в отеле "Шангри-Ла" в Коломбо, где при участии посольства России и Русского дома состоялся дипломатический прием по случаю Дня России, который посетили более 250 гостей.