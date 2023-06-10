Свыше 210 шебекинцев заселились в общежития белгородского университета БУКЭП

Медики обеспечивают их всем необходимым

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Более 210 временно отселенных жителей приграничных районов Белгородской области разместились в четырех общежитиях Белгородского университета кооперации, экономики и права. Медики обеспечивают их всем необходимым. Об этом сообщил ТАСС проректор по воспитательной работе и молодежной политике Андрей Болтенков.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Белгородской области, на сегодняшний день в регионе 97 пунктов временного размещения (ПВР). На территории Белгорода работает 16 ПВР.

"У нас сейчас на данный момент находятся в ПВР 215 человек, включая 32 несовершеннолетних, для них выделено 4 общежития, 1 из них полностью заселено людьми из Шебекина. На сегодняшний день у нас свободных мест нет, если там кто-то уезжает, то мы сразу же на это место кого-то селим. С первого дня у нас организовано бесплатное трехразовое питание в студенческой столовой университета. За здоровьем каждого жителя наблюдает команда медиков из Шебекина", - сказал Болтенков.

Он добавил, что сотрудники и студенты вуза начали помогать временно отселенным жителям приграничья с первого дня их пребывания в вузе. "С 3 июня они закупают и привозят шебекинцам товары первой необходимости и предметы личной гигиены, бытовую химию, одежду, детские игрушки, книги, а также медикаменты. Кроме того, к нам регулярно поступает гуманитарная помощь. Сейчас у нас все работает по заявкам - волонтеры делают покомнатный обход, записывают заявки, обрабатывают их, группируют по секциям и решают все вопросы", - пояснил Болтенков, добавив, что для жителей организуют широкий спектр досуговых мероприятий, включая детские.

В свою очередь работающая в ПВР вуза главная медицинская сестра Шебекинской центральной районной больницы Валентина Криковцова отметила, что за взрослыми и детьми закреплены два врача, им помогают медицинские работники белгородских поликлиник. "У нас хватает лекарств и необходимого оборудования. Мы оказываем шебекинцам и психологическую помощь, но сейчас им уже намного легче, чем в первые дни эвакуации, количество обращений сократилось", - сказала Криковцова.

По словам работающего в ПВР вуза врача общей практики Константина Лукьянченко, за здоровьем каждого жителя ведется индивидуальный контроль. "Проводим осмотры, обходим комнаты, узнаем у жителей, нуждаются ли они в узких специалистах. При необходимости мы готовы связаться с нашими белгородскими коллегами и вызвать врачей или службы неотложной помощи. Каждому пациенту мы выдаем памятку действий на случай возникновения каких-то вопросов или плохого самочувствия", - подчеркнул Лукьянченко.

Жители приграничья в других ПВР

В воскресенье директор департамента социальной политики Белгородского государственного национального исследовательского университета Татьяна Никулина сообщила, что в студенческих общежитиях размещено 950 жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, включая 58 детей.

Директор центра культурно-воспитательной работы Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова Михаил Спирин ранее отмечал, что в четырех общежитиях на территории кампуса разместились примерно 800 временно отселенных жителей Белгородского района и Шебекинского городского округа.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины, находятся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах региона, часть жителей переехали в регионы Центрального федерального округа. Численность населения Шебекинского городского округа по данным на 1 января 2023 года составляла 83,6 тыс. человек, в том числе города Шебекина - 38,9 тыс. человек.