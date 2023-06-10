В ДНР планируют открыть дополнительные отделения оформления полисов ОМС

Директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Елена Денисова уточнила, что новые пункты появятся на территориях, где нет МФЦ

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики планируют открыть дополнительные пункты оформления полисов обязательного медицинского страхования на территориях, где нет многофункциональных центров. Об этом ТАСС сообщила директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Елена Денисова.

"Планируется открытие пунктов оформления полисов в муниципальных образованиях, в которых нет отделений МФЦ и в некоторых крупных медицинских организациях Донецка", - рассказала Денисова, не уточнив их числа.

По ее словам, новые отделения планируют открывать "в ближайшее время". Сейчас получить полис ОМС можно в 28 пунктах МФЦ на территории республики либо в самом фонде. В настоящее время жителями региона оформлено более 115 тыс. полисов.

С 1 января 2024 года на основании полиса жители новых регионов, как и все граждане РФ, будут бесплатно получать качественную медицинскую помощь не только на территории проживания, но и в любом субъекте России.