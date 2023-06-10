Кипрский митрополит назвал попытки изгнать монахов лавры в Киеве моральным преступлением

Митрополит Бострийский Тимофей заявил, что раскольническая Православная церковь Украины делает все для уничтожения возможности примирения с иерархами канонической церкви

НИКОСИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Попытки изгнать монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры являются моральным преступлением и неподобающим христианам проявлением ненависти. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС митрополит Бострийский Тимофей (Маргаритис), который является экзархом Пресвятого Гроба Господня на Кипре (Иерусалимская Православная Церковь).

"Не знаю, оформлено ли решение министра культуры Украины законодательно, но с моральной точки зрения это преступление, если он настаивает на том, чтобы монахи оставили свои кельи", - сказал митрополит.

По его словам, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) делает все для уничтожения возможности примирения с иерархами канонической церкви. "Насильственный захват храмов и гонение против архиереев, клириков и верующих (УПЦ) и изгнание теперь монахов из лавры, в котором прослеживается очевидное проявление ненависти, не подобающее христианам вообще, способствуют увеличению расстояния между ней (ПЦУ - прим. ТАСС) и канонической Украинской православной церковью. Вместо того, чтобы принимать всех монахов с любовью как своих братьев и дать им возможность служить в своей родной обители, ПЦУ, к сожалению, доказывает, что она лишена любви Христовой и воюет с ними", - сказал митрополит.

Тимофей назвал неприемлемыми шантаж и жестокие меры украинского государства, которые оно применяет по отношению к монахам для принятия новой церковной власти. Он напомнил, что гонимые сейчас монахи в свое время сделали заброшенную во время атеистического периода Киево-Печерскую лавру "духовным центром, намоленным местом и пристанищем для утешения всех верующих".

"Все мы молимся, чтобы Господь открыл умы государственных чиновников Украины, позволил им исправить свои антихристианские действия, прекратить использование церкви в своих политических играх, оставить монахов в покое и дать им возможность молиться дальше о мире, дать лавре продолжать свою спасительную миссию. Но политические лидеры, к сожалению, не воспринимают такого рода чувствительные вещи", - подчеркнул митрополит.