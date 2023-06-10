Патриарх Кирилл освятил храм Вознесения Господня в Тобольске

Он передал в дар храму список Смоленской иконы Божией Матери

ТАСС, 10 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в субботу храм Вознесения Господня в Тобольске, сообщается на сайте Московского патриархата. Храм был заложен в 2000 году, а его строительство завершили в марте 2022 года.

"10 июня 2023 года, в день отдания праздника Пятидесятницы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита в Тобольскую митрополию совершил чин великого освящения храма Вознесения Господня в Тобольске и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме", - говорится в сообщении.

Патриарх передал в дар храму список Смоленской иконы Божией Матери. "Почти 25 лет я провел в городе Смоленске, где главной святыней является образ Божией Матери "Одигитрия" - "Путеводительница". Перед этим образом люди обычно молятся перед путешествиями, испрашивая помощи Царицы Небесной. Но ведь в каком-то смысле все мы - путешественники, следующие по жизненному пути, и потому Божия Матерь "Одигитрия", при обращении к ней с молитвой и верой, становится и нашей путеводительницей", - приводятся в сообщении слова предстоятеля Русской православной церкви.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале отметил, что храм стал первым построенным в Тобольске с 1917 года. Он возведен при активной поддержке компании "Сибур", в этой части города является единственным православным храмом.

Храм Вознесения Господня в 10-м микрорайоне на окраине Тобольска был заложен в 2000 году. Возведение началось в 2011 году и завершено в марте 2022 года.