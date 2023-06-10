10 июня, 16:17

Более 200 граждан России выехали в горячие точки с территории страны в 2022 году

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, все выехавшие участвуют в деятельности незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 200 граждан России, а также 16 граждан Таджикистана, выехали в горячие точки по всему миру с территории РФ за 2022 год. Об этом в субботу заявил глава МВД Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть проблемы и в Афганистане, Сирии, Ираке, Ливии. С Украиной понятные проблемы. <...> Из Российской Федерации выехали в прошлом году в эти очаги боевых действий 254 гражданина, в том числе и с территории Российской Федерации 16 граждан республики Таджикистан", - сказал он.

Колокольцев указал, что все выехавшие "участвуют [в деятельности] незаконных вооруженных формирований".

"Остается предполагать, что уже с получением боевого опыта, одурманенные экстремистской идеологией, они могут вернуться в места своего исхода и будут совершать террористические и экстремистские преступления, уже находясь на просторах Российской Федерации", - отметил министр. 

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Колокольцев, Владимир АлександровичАфганистанУкраинаТаджикистанИракСирияРоссияЛивия
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