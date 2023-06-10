10 июня, 16:29,
обновлено 10 июня, 16:45

Вернуть Новую Каховку к нормальной жизни рассчитывают в течение недели после отхода воды

Мэр города Владимир Леонтьев назвал ущерб колоссальным

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Новой Каховки рассчитывают вернуть город к нормальной жизни в течение недели после отхода воды, сказал мэр города Владимир Леонтьев.

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"Сейчас при такой мощной поддержке, помощи, обеспечении, которое оказывает правительство [РФ], оперштаб, волонтеры, МЧС, Минобороны, думаю, мы сможем в течение короткого времени, буквально в течение недели, восстановить более-менее нормальную жизнедеятельность у нас в округе. Но это лишь первое, верхушка айсберга, последующих задач огромное количество. <...> Вызовов очень много, ущерб колоссальный", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что река Днепр, по предварительным расчетам ПАО "Русгидро", "войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня". 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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