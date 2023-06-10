10 июня, 17:07
Военная операция на Украине

Волонтеры ОНФ привезли 180 пакетов гуманитарной помощи в Шебекино

Шебекинский горокруг с гуманитарной миссией посетил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ) привезли 180 пакетов гуманитарной помощи для жителей Шебекина, которые остались в городе несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы правительства Белгородской области.

"Добровольцы доставили 180 пакетов с продуктами и предметами гигиены. Шебекинский горокруг с гуманитарной миссией посетил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении.

На 1 января 2023 года численность населения Шебекинского городского округа составляла 83,6 тыс. человек, в том числе города Шебекино - 38,9 тыс. человек.

Ранее в субботу губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в регион первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко сообщил, что на территории приграничного города Шебекино Белгородской области остаются 2 703 человека. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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