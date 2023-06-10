10 июня, 17:02

В Новой Каховке заявили, что находящиеся в Каховском водохранилище суда не несут опасности

По словам мэра Владимира Леонтьева, они не использовались с весны 2022 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Находящиеся в акватории Каховского водохранилища суда, которые могут оказаться на мели в результате пересыхания водоема, не несут опасности, так как не использовались с весны 2022 года. Об этом в субботу заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.

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"Нет, абсолютно это исключено, потому что эти суда стояли обездвиженными и даже без горюче-смазочных материалов с весны 2022 года. Там выработаны были ГСМ, никаких средств там нет", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о вероятности экологической катастрофы, если суда окажутся на суше в результате пересыхания Каховского водохранилища.

Леонтьев отметил, что большая часть судов - баржи и буксиры, которые перевозили песок, зерновые культуры или щебень. "Там никаких угроз и рисков пока не предполагается", - констатировал мэр Новой Каховки. 

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