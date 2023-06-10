10 июня, 17:12

Зеленский заявил об эвакуации 3 тыс. человек после ЧП на Каховской ГЭС

По словам президента Украины, речь идет о жителях Николаевской области и районов Херсонской области, контролируемых украинскими войсками

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей эвакуировано из пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС районов на правом берегу Днепра. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам, опубликованном на сайте главы государства.

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Он уточнил, что речь идет о жителях Николаевской области и районов Херсонской области, контролируемых украинскими войсками.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на утро 10 июня с затопленных территорий на левом берегу эвакуировано более 6 тыс. человек. Он подчеркнул, что проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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