В Архангельске стартовала акция "Дорогами памяти и подвига"

Участники преодолеют более 5 тыс. км и станут участниками памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби

ТАСС, 10 июня. Патриотическая акция "Дорогами памяти и подвига" стартовала в Архангельске, ее участники - поисковики - курсанты Архангельского учебного центра, а также их родители, которые преодолеют более 5 тыс. км и станут участниками памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба областного правительства в субботу.

"В Архангельске от центра "Патриот" стартовала акция "Дорогами памяти и подвига". Ее участники - поисковики - курсанты Архангельского учебного центра и их родители. За время путешествия ребята преодолеют более 5 тыс. км, встретятся с друзьями-поисковиками, выступят с концертами, посетят воинские захоронения наших земляков, статут участниками памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, побывают в Брестской крепости", - отмечается в сообщении.

Директор центра "Патриот" Наталья Большакова отметила, что акция стартовала уже в четвертый раз. Одно из важнейших ее направлений - увековечение памяти о земляках-героях, павших в боях на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

Помимо образовательной и концертной программы, участники акции везут в Белоруссию горсть земли из родового дома уроженца Красноборского района Архангельской области Ивана Чурилова. Ее доставят на место захоронения бойца. Там активисты также возьмут частичку земли и привезут на родину героя. Историю подвига своего однофамильца и земляка установила архангелогородка Ирина Чурилова. Вместе со своей семьей она пришла проводить поисковиков в путешествие.

"Когда в социальных сетях бросили клич о поиске родственников красноармейца Чурилова, я сразу же откликнулась. Подняли архивные данные и выяснили, что мы просто однофамильцы. Нашли его ближайших родственников - племянницу, которая живет в Усинске", - приводятся в сообщении слова Чуриловой.

В Архангельск участники акции вернутся в начале июля. По информации пресс-службы, в годы Великой Отечественной войны 2,5 тыс. уроженцев и призывников Архангельской области погибли на территории Белоруссии. Половина из них - в Витебской области.