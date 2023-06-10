10 июня, 17:57

Движение по Транскаму приостановили из-за непогоды

В МЧС Южной Осетии сообщили, что запрет действует в обоих направлениях до особого распоряжения

ТАСС, 10 июня. Движение по Транскавказской автомагистрали временно закрыто для транспорта из-за ухудшения погодных условий. Об этом журналистам в субботу сообщили в МЧС Республики Южная Осетия.

"С 19:30 Транскавказская автомагистраль закрыта для движения автотранспортных средств из-за ухудшения погодных условий. Запрет действует в обоих направлениях до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью. 

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РоссияЮжная Осетия
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