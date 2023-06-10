10 июня, 18:22

Лукашенко направил соболезнования Токаеву в связи с жертвами лесных пожаров

Президент Белоруссии выразил надежду на скорейшую ликвидацию лесных пожаров и восстановление нормальной жизни в пострадавших районах

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами лесных пожаров. Об этом сообщило агентство БелТА.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли трагическое известие о крупных пожарах, возникших в восточных регионах Казахстана и повлекших гибель работников лесничества, принявших участие в их тушении", - отметил Лукашенко. "В эти тяжелые минуты мы разделяем с вами горечь невосполнимых потерь, выражаем искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших", - заявил белорусский президент.

Глава белорусского государства выразил надежду на скорейшую ликвидацию лесных пожаров и восстановление нормальной жизни в пострадавших районах.

В настоящее время в Абайской области на востоке Казахстана бушует природный пожар, площадь которого в пятницу увеличилась до 60 тыс. га. В тушении огня задействованы более 1 тыс. человек, 252 единицы техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. К настоящему времени правоохранительные органы Казахстана установили личности пяти из 14 погибших. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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