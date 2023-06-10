В Лондоне три британских гвардейца потеряли сознание из-за жары во время репетиции парада

По данным Evening Standard, медицинская помощь была оказана еще как минимум двум военнослужащим

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Три британских гвардейца потеряли сознание из-за жары в субботу в Лондоне во время репетиции военного парада по случаю официального дня рождения короля Карла III. Как сообщила на своем сайте газета Evening Standard, медицинская помощь была оказана еще как минимум двум военнослужащим.

В интернете набирает популярность ролик, на котором видно, как тромбонист из оркестра Королевской гвардейской дивизии, одетый в алый мундир и высокую шапку из медвежьего меха, падает на землю и примерно полминуты лежит без сознания, пока его товарищи невозмутимо продолжают играть. Затем молодой человек поднимается на ноги и подносит тромбон к губам, пытаясь продолжить выступление, но его быстро уводят с плаца.

Наследник престола принц Уэльский Уильям, присутствовавший на параде, выразил признательность всем его участникам, которым пришлось репетировать в тяжелых условиях при температуре воздуха, приближавшейся к 30 градусам Цельсия.

Королевские гвардейцы нередко теряют сознание, когда им приходится часами стоять на одном месте, особенно в летнее время. Мундиры из плотной ткани и меховые шапки усугубляют проблему при солнечной погоде. В 2022 году мир облетели кадры, на которых видно, как член почетного караула упал рядом с гробом королевы Елизаветы II, не выдержав шести часов без движения. Как пишут британские СМИ, военнослужащих церемониальных подразделений специально учат правильно терять сознание, падая вперед и не пытаясь удержать равновесие, цепляясь за руки и мундиры соседей.

Ежегодный военный парад, приуроченный к отмечаемому в июне официальному дню рождения монарха и известный как церемония выноса знамени, является одним из самых красочных мероприятий, которые можно увидеть в Лондоне. Он собирает толпы туристов, которые выстраиваются на тротуарах вдоль пути следования военнослужащих. Первое упоминание летнего парада королевских гренадеров по случаю дня рождения короля зафиксировано в источниках 1748 года, однако практика выставления знамен перед войсками, которые должны были уметь точно опознавать их в бою, значительно старше.

Британские монархи отмечают день рождения два раза в год. Официальный пышно празднуется летом, а календарный - в кругу семьи и с минимумом церемоний. Обычай праздновать день рождения дважды в год был заложен Георгом II (1683-1760), который, как и нынешний король, родился в ноябре, но под конец жизни решил, что торжества по случаю его именин должны проходить при летней, а не осенней английской погоде. В 2023 году празднование будет проходить 17 июня.