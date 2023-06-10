В школах Северной Осетии планируют создать полицейские классы

Участниками проекта станут учащиеся образовательных организаций 8-11-х либо 10-11-х классов

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Полицейские классы планируется создать в школах Северной Осетии по договоренности главы республики Сергея Меняйло и министра внутренних дел региона Андрея Сергеева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"По договоренности генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева и главы Северной Осетии Сергея Меняйло на территории республики предложено создать полицейские классы", - говорится в сообщении.

Участниками проекта станут учащиеся образовательных организаций 8-11-х либо 10-11-х классов. Работа со слушателями кадетских полицейских классов будет осуществляться в течение всего календарного года - с 1 сентября по 30 мая и продлится два-три года. В начале каждого учебного года планируется проводить строевые смотры, а во время каникул будут организованы учебные сборы, походы и экскурсии.

Полицейским классам планируется присвоить имена героев - сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга.