Константинов: золото скифов стало собственностью России после вхождения Крыма в состав РФ

Председатель Государственного совета Республики Крым отметил, что коллекция может исчезнуть, "не доехав до Киева" из Нидерландов

ТАСС, 10 июня. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым-24" заявил в субботу, что скифское золото стало российской собственностью после вхождения Крыма в состав РФ.

"[Скифское золото] - серьезная ценность, которая принадлежит нам, Республике Крым, и никому больше. Мы опираемся в этих суждениях на свой статус республики, которая по конституции обладала республиканской собственностью, независимо от того, мы были в Украине или частью России. Сегодня Крым в составе России - значит это [скифское золото] становится автоматически российской собственностью", - сказал он.

Константинов также отметил, что коллекция может исчезнуть, "не доехав до Киева" из Нидерландов. "Оно [золото] исчезнет, его никто не найдет. Как Янтарную комнату Екатерининского дворца. <…> Если бы осталось в Нидерландах, еще был бы шанс. В их традициях у них бы хранилось", - добавил он.

В пятницу Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, говорится в опубликованном постановлении.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.