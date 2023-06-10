В Дербенте впервые прошел фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта

В программу вошли показательные выступления и мастер-классы по воркауту, стритболу, футбольному фристайлу, панна-футболу, граффити и скейтбордингу

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Дербент впервые принял фестиваль уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика", став стартовой площадкой большого тура фестиваля по российским городам. Его участниками стали около 3 тыс. человек, сообщили в субботу в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

"Мероприятие стало одной из площадок большого тура фестивалей федеральной комплексной программы развития уличной культуры и экстрим-спорта, который с июня по октябрь объединит 12 регионов России. Всего участниками мероприятия сегодня стали 3 тыс. человек: молодежь Дагестана, российские топ-атлеты и райдеры, представители уличной культуры и современных экстремальных видов спорта, а также лидеры региональных молодежных и спортивных сообществ в Дербенте и уличной культуры "Уличная классика", - говорится в сообщении.

В программу фестиваля вошли показательные выступления и мастер-классы по воркауту, стритболу, футбольному фристайлу, панна-футболу, граффити и скейтбордингу. В дисциплине воркаут прошли состязания с общим призовым фондом 90 тыс. рублей.

"Это замечательное мероприятие проходит в самой южной республике и в самом южном городе. Виды спорта, представленные здесь, объединяют всю нашу молодежь, позволяют ей реализовывать себя. Рад, что у нас получилось провести такой крупный фестиваль", - поприветствовал участников фестиваля министр по делам молодежи региона Камил Саидов.

В рамках деловой программы фестиваля прошла встреча со спортсменами, Ted talk и панельная дискуссия. Участники смогли задать вопросы профессиональному боксеру и бойцу смешанных единоборств, трехкратному чемпиону мира по ММА Вагабу Вагабову и спортсмену-паралимпийцу, тренеру по баскетболу на колясках спортивного клуба "ДаКи" Ахмеду Гамзатову.

Перед участниками также выступил президент Союза экстремальных видов спорта и руководитель проекта "Уличная классика" Иван Шмонин и чемпион России и этапов кубка мира по скейтбордингу Егор Кальдиков.

"Даже не верится, что мы открываем сезон в этой знаменательной точке. Мощно стартовали, обсудили проблемные вопросы индустрии, наметили вектор развития уличной культуры и экшн-спорта в регионе. Спасибо за горячий прием и готовность к дальнейшему диалогу. Впереди амбициозные планы и большой тур по 12 регионам", - обратился Шмонин на открытии фестиваля.

Организаторы мероприятия

Организаторами мероприятия в Дербенте выступили АНО современного искусства и спорта "Уличная классика", Министерство по делам молодежи Дагестана, союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство спорта РФ, президентская платформа "Россия - страна возможностей", Российское движение детей и молодежи "Движение первых", VK и программа развития "Другое дело".