В Каире пройдет медиафорум, посвященный диалогу России и Африки

В ходе мероприятия презентуют саммит Россия - Африка, который должен пройти в июле в Санкт-Петербурге

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Медиафорум, посвященный диалогу России и стран Африканского континента, открывается в воскресенье в столице Египта. На его площадке представители российского и египетского дипведомств и журналисты презентуют запланированный на июль в Санкт-Петербурге саммит Россия - Африка, а также в диалоге с экспертами обсудят наметившиеся перспективы в работе африканских СМИ.

Состав участников

Несмотря на изнурительную жару в Каире, подобравшуюся к отметке в 40 градусов, форум обещает собрать десятки участников. Главы и шеф-редакторы крупных медиа, профессора Каирского университета и политики встретятся в Русском доме, который и станет площадкой мероприятия. При этом не исключено, что тон дискуссии задаст участие отдельных новаторов, в частности основателя первой африканской соцсети One Africa Альхусейна Ба.

С обращением к участникам форума в гибридном формате выступят заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ее египетский коллега Ахмед Абузейд, а также посол России в Каире Георгий Борисенко. Модератором мероприятия будет известный арабист и востоковед, преподаватель МГУ и РАНХИГС Анна Беликова.

Повестка форума

Участники форума ознакомятся с подробной презентацией второго саммита Россия - Африка и его медийных сегментов, рассмотрят перспективы медиасотрудничества с учетом позиционирования СМИ в меняющемся мире. Отдельная сессия предусмотрена для обстоятельной дискуссии о новых форматах сотрудничества, в том числе в свете развития социальных сетей.

В мероприятии также будут представлены достижения многолетнего сотрудничества ТАСС с африканскими медиа. Ранее информационное агентство запустило арабскую и французскую новостные ленты, которые за период своего функционирования вышли на хорошие показатели читаемости и цитируемости. Поиск новых векторов взаимодействия ТАСС с африканскими СМИ также займет отдельное место в программе форума. Представит агентство заместитель главного редактора Юлия Шарифулина.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".