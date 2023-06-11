Экоактивисты в Германии совершили 580 преступлений с начала 2022 года

Глава МВД страны Нэнси Фезер отметила, что действия активистов "совершенно бесполезны" для защиты климата

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Радикальные экологические активисты из движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний с начала 2022 года, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag.

"Активисты совершают правонарушения. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии впервые подготовило общенациональный отчет о ситуации", - сказала Фезер. "С начала 2022 года с Letzte Generation было связано 580 преступлений, 740 человек были заключены под стражу полицией", - подчеркнула она. При этом министр уточнила, что в основном речь идет о "принуждении и порче имущества".

В то же время Фезер отметила, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны". "Во многих местах мы видим, как в дело вмешивается полиция, активисты предстают перед судом. Это правильно. Но между преступниками и экстремистами есть различия", - резюмировала глава МВД Германии.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут продолжать свои акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.

Действия участников Letzte Generation в последние месяцы становились все более радикальными. 31 октября 2022 года два активиста забрались на указатели над оживленной автомагистралью в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. Из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.

В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.