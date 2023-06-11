10 июня, 23:10

"Известия": в Госдуме хотят обеспечить охраной школы в малых городах

Михаил Джапаридзе/ ТАСС, архив
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС, архив

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный подготовил соответствующий запрос в связи с обращениями обеспокоенных граждан

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный подготовил инициативу о том, чтобы ввести профессиональную охрану в школы малонаселенных пунктов. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия".

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"Важно <...> добиться, чтобы все школы без исключения были полноценно защищены, оборудованы постами охраны и обеспечены высококвалифицированными кадрами. И это должно быть организовано централизованно, с помощью и под наблюдением государства", - заявил депутат.

Он также напомнил о важности единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, на чем неоднократно делал акцент президент РФ Владимир Путин.

Причиной запроса депутата в кабмин стали обращения обеспокоенных сложившийся ситуацией граждан в Госдуму.

В одном из обращений отмечено, что сейчас охране не подлежат не только малокомплектные образовательные организации, но и большинство средних образовательных организаций, находящихся в городах и населенных пунктах районного значения. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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