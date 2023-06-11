МЧС РФ доставило около 75 тонн продуктов в зону подтопления Каховской ГЭС

В ведомстве отметили, что людям, которые отказываются покидать свои дома, раздают припасы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России доставили 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды в Херсонскую область, где произошло масштабное подтопление после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"На данный момент МЧС России доставлено уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что среди местных жителей есть те, кто отказывается покидать свой дом. В этом случае спасатели раздают людям воду и продукты питания, которые продолжают доставлять в зону ЧС.

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. "В некоторых районах, где вода ушла, сотрудники МЧС помогают коммунальным службам проводить работу по ее откачке. Для более эффективного результата используется доставленное ранее насосное оборудование. Так в Новой Каховке откачено около 49 тыс. кубометров", - добавили в ведомстве.

Всего для ликвидации последствий ЧС в Херсонской области привлечены 795 человек и 344 единицы техники.