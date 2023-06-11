11 июня, 03:03

В Москве ожидаются переменная облачность и до 18 градусов тепла

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 16 до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 6 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация