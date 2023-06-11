Президент Колумбии навестил в больнице найденных в джунглях после авиакатастрофы детей

Они числились пропавшими без вести на протяжении 40 дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро навестил в больнице детей, которые 40 дней числились пропавшими без вести после авиакатастрофы в джунглях. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Густаво Петро и первая леди Вероника Алкосер Гарсия навещают в центральном военном госпитале спасенных в джунглях детей, которым врачи оказывают помощь", - говорится в сообщении.

После визита Петро отметил, что в поиске детей участвовали военные и коренные жители. "Это показывает, что у Колумбии есть другой путь. Я считаю, что это настоящая дорога к миру. Это новая Колумбия, где жизнь прежде всего", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Детей также навестил министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес. "Министр сообщил, что жизням четырех детей <...> ничего не угрожает, они проходят процесс восстановления", - говорится на странице ведомства в Twitter. Ранее сообщалось, что дети были серьезно истощены и обезвожены.

Как сообщили Вооруженные силы Колумбии, военные продолжают искать собаку, которая участвовала в поисковой операции и помогла найти предметы, принадлежавшие детям. По данным журнала Semana, дети рассказали, что собака обнаружила их в джунглях и провела с ними несколько дней. "Товарищей никогда не бросают. Все объединились, чтобы найти нашего четвероногого бойца Вильсона в джунглях. Операция не завершится до его обнаружения", - говорится на странице ВС в Twitter.

Самолет Cessna 206, на борту которого находились семь человек, в том числе четверо детей, перестал 1 мая выходить на связь. 15 мая военные нашли воздушное судно и тела трех взрослых в джунглях. 9 июня президент Колумбии сообщил об обнаружении детей живыми.