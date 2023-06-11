Почти 19 тыс. жителей приграничья в Белгородской области получили по 10 тыс. рублей

Граждане также могут рассчитывать на выплату в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости

ТАСС, 11 июня. Почти 19 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На сегодняшнее утро уже почти 19 тыс. человек получили единоразовые выплаты в 10 тыс. рублей. Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно. К сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу", - написал губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что с 9 июня граждане, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны ВСУ, начнут получать единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, они также могут рассчитывать на выплату в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости.

Две единоразовые выплаты получат жители более 20 населенных пунктов Шебекинского округа, 6 населенных пунктов Белгородского района, 6 населенных пунктов Валуйского городского округа, а также жители сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского округа и хутора Старый Волоконовского района.