Стаса Пьеху госпитализировали

Артист сообщил в соцсетях о проблемах с сердцем

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Певец Стас Пьеха сообщил о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Его доставили в Боткинскую больницу.

"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", - написал певец в воскресенье в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).