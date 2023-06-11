11 июня, 07:04

Стаса Пьеху госпитализировали

Михаил Метцель/ ТАСС
Стас Пьеха
© Михаил Метцель/ ТАСС

Артист сообщил в соцсетях о проблемах с сердцем

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Певец Стас Пьеха сообщил о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Его доставили в Боткинскую больницу.

"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", - написал певец в воскресенье в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация