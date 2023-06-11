Порядка 380 участникам Прохоровского сражения вручат медали к 80-летию битвы

При поддержке руководителей регионов и муниципалитетов акция по вручению медалей распространяется по всей стране

ТАСС, 11 июня. Медаль, посвященная 80-летию Прохоровского танкового сражения, которое было крупнейшим в ходе оборонительной фазы Курской битвы, выпущена в Белгородской области. Памятную награду вручат 380 участникам сражения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"У нас в этом году замечательное событие, несмотря на сложность событий сегодняшнего дня, - это 80-летие Прохоровского сражения. Выпустили памятную медаль для всех, кто принимал участие в сражении под Прохоровкой. Всего их 380 человек - проживают в 55 регионах. В Подольске уже вручена почетная медаль к 80-летию Прохоровского сражения Марии Михайловне Рохлиной - очень известному и уважаемому нашему ветерану", - написал губернатор.

По его словам, при поддержке руководителей регионов и муниципалитетов акция по вручению медалей распространяется по всей стране. "Начинаем вручать медали, конечно, и у нас в области. Будем рассказывать и показывать - очень важно, чтобы память о той великой войне, о тех событиях была с нами каждый день, а не только во время праздников", - добавил глава региона.

12 июля 1943 года в Белгородской области произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.