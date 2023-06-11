Путин поздравил Общероссийский народный фронт с 10-летием

Глава государства отметил, что ОНФ трудится в интересах граждан и помогает им в решении насущных проблем

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление руководству и членам Общероссийского народного фронта (ОНФ) по случаю 10-летия со дня проведения учредительного съезда. Он отметил, что ОНФ трудится в интересах граждан, телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

"Важно, что вы трудитесь в интересах наших граждан, ставите во главу угла их нужды и чаяния, помогаете в решении насущных проблем, прежде всего в таких чувствительных сферах, как повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и поселков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтерству. И конечно, особо отмечу вашу кропотливую, востребованную работу с обращениями миллионов людей, поступающих на прямую линию", - говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что в момент, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, "Народный фронт считает своей основной, ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых регионов России". Президент отметил, что на это нацелены такие масштабные гуманитарные и благотворительные инициативы, как #МыВместе, "Все для Победы", а также другие проекты.

"Знаю, что впереди у вас много значимых, неотложных задач", - заключил Путин, пожелав руководству и членам ОНФ успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.