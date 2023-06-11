Путин поздравил Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо

Глава государства назвал ее заслуженной и справедливой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил спортсмена Инала Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо и назвал ее присуждение восстановлением спортивной справедливости. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

"Искренне рад, что Международная федерация дзюдо пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и восстановила спортивную справедливость. Вы заслуженно признаны победителем этих престижнейших соревнований", - говорится в сообщении.

"Уверен, что впереди у вас новые успехи и достижения", - заключил Путин, пожелав спортсмену здоровья и всего наилучшего.

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг, которая прошла 13 мая, Тасоев уступил французу Тедди Ринеру, так как судьи сначала не усмотрели техники дзюдо в одном из приемов россиянина, который привел к падению соперника. Однако впоследствии IJF сделала вывод, что за эту атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка, поэтому объявила обоих финалистов победителями соревнований.

Путин в пятницу посетил в "Сириусе" новую Академию единоборств, там ему продемонстрировали на мультимедийном экране эпизод с приемом Тасоева. Глава государства тогда отметил, что уже видел эту трансляцию и был разочарован первоначальным решением судей. Он, однако, дал высокую оценку последующему решению IJF, подчеркнув, что это будет поднимать престиж Международной федерации дзюдо, "у них все по-честному".

Чемпионат мира по дзюдо проходил в Дохе. Российские дзюдоисты выступали на нем в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. После решения IJF в активе российских спортсменов стало две золотые медали, первую завоевал Арман Адамян.