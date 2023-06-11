11 июня, 08:32

Движение по Транскаму возобновили

Его закрывали из-за ухудшения погоды

ЦХИНВАЛ, 11 июня. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с РФ, которое было приостановлено из-за ухудшения погоды, возобновлено. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"С 10:30 воскресенья Транскам открыт для всех видов автотранспорта", - сказали в ведомстве, призвав водителей быть внимательными в дороге.

Транскавказская автомагистраль была закрыта для движения автотранспортных средств с 19:30 субботы.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью. 

Теги:
РоссияЮжная Осетия
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