Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Тюмени

Глава РПЦ также передал в дар собору образ святого князя Даниила Московского

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье Благовещенский собор в Тюмени. Богослужение транслировали телеканалы "Спас" и "Союз".

Первосвятительский визит патриарха в Тобольскую митрополию начался 9 июня. В субботу он освятил храм Вознесения Господня в Тобольске.

"Западная цивилизация уже давно пошла по пути утилитаризма, то есть удовлетворения своих материальных потребностей. А в нашей стране вдруг возрождение веры, и строящиеся храмы являются памятниками этого духовного движения нашего народа. Когда взрывали собор здесь, в этом граде, в 1932 году, наверняка были православные люди, которые, созерцая этот кошмар, даже поверить не могли, что пройдут десятилетия и мы с благоговением будем вспоминать их имена, их подвиг веры", - сказал глава РПЦ в проповеди после божественной литургии и освящения собора.

Патриарх отметил, что христианство учит ответственности за свою страну, что сегодня особенно актуально.

"Что сегодня происходит на стыке взаимоотношений России с западным миром? Каков должен быть наш ответ? Первое - мы ничего не должны бояться, мы должны осознавать, что на нашей стороне правда. А если правда, то и пострадать за правду не грешно, а, наоборот, спасительно. Чтобы отстоять те позиции, политические и духовные, которые необходимо сегодня отстаивать", - добавил он.

Глава РПЦ также передал в дар собору образ святого князя Даниила Московского.

Благовещенский собор в Тюмени был построен в начале XVIII века. В 1932 году собор был закрыт и взорван. Восстановление храма велось с 2004 года.