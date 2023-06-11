В Петербурге в дни ПМЭФ ожидается до 26 градусов

Форум пройдет с 14 по 17 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. До 26 градусов тепла и солнечная погода без осадков ожидается в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Завтра в Санкт-Петербурге днем +21 - +23 градуса, а на предстоящей рабочей неделе и еще выше, до +24 - +26 градусов. Это будет нам компенсация за холодное начало июня", - написал Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, погоду в городе продолжает определять антициклон. Поэтому на предстоящей неделе будет сухо, солнечно и тихо.

Между тем первая декада июня выдалась очень холодной. "В Санкт-Петербурге температура воздуха составила всего +11,9 градуса, это на 2,8 градуса ниже нормы", - отметил Колесов. Он пояснил, что холоднее в последние десятилетия было только в 2017 году: тогда в первой декаде июня средняя температура составляла 11,4 градуса. В Ленинградской области в ночь на воскресенье на многих станциях были отмечены заморозки, в предстоящую ночь они вероятны только на востоке региона.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.