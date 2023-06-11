В 28 странах Африки планируют открыть центры образования на русском языке в 2023 году

Среди них Алжир, Ангола, Гана, Египет, Зимбабве, Мадагаскар, Мозамбик, Республика Конго, Тунис, Уганда, Эфиопия и ЮАР

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ совместно с 14 педагогическими вузами планирует открыть центры образования на русском языке в 28 африканских странах в этом году. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства Денис Грибов.

"В этом году в 28 африканских странах мы совместно с 14 российскими педагогическими вузами откроем центры открытого образования на русском языке. Планируем вовлекать юных жителей африканских стран, которые эффективно изучают русский язык, в наши олимпиады, конкурсы, мероприятия. В целом рассматриваем наших африканских коллег в числе значимых стратегических партнеров по вопросам развития образования", - сказал он.

В частности, центры планируется открыть в Алжире, Анголе, Гане, Египте, Зимбабве, Мадагаскаре, Мозамбике, Республике Конго, Тунисе, Уганде, Эфиопии, ЮАР.

Кроме того, по словам Грибова, Минпросвещения видит запрос на строительство русских школ на континенте как минимум в трех странах. На данный момент, как напомнил замминистра, реализуется проект по строительству русских школ в странах СНГ.

"В Таджикистане уже построено пять современных школ вместимостью более 1 200 учеников каждая. Подписано соглашение о строительстве девяти совместных школ в Киргизии, ведется диалог о строительстве четырех школ в Армении, школ во Вьетнаме и Республике Узбекистан. Отдельное направление - открытие образовательных организаций в формате частно-государственного партнерства с образовательной линейкой на базе российских образовательных стандартов", - рассказал он.

Кроме того, совместно с педагогическими вузами для этих образовательных организаций будут разработаны адаптированные программы и технологии, позволяющие максимально эффективно применить лучшие российские практики с учетом местных ментальных, культурных и образовательных особенностей, а также с учетом уровня подготовки школьников.