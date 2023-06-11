11 июня, 11:17

Во Франции могут ограничить использование воды для частных бассейнов из-за засухи

Премьер-министр страны Элизабет Борн уточнила, что, в частности, речь идет о "мойке машин"

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Французское правительство предоставило префектам право вводить ограничение на наполнение индивидуальных бассейнов для борьбы с возможной засухой летом. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн в воскресенье в эфире телеканала France 3.

"Я призываю префектов к бдительности, - сказала Борн, комментируя меры, которые власти намерены предпринять для борьбы с возможной засухой. - Префекты смогут ограничивать использование воды для целей, которые не являются приоритетными".

Она уточнила, что, в частности, речь идет о "заполнении частных бассейнов и мойке машин".

Метеорологическая служба Meteo-France признала 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений. Также в течение года был отмечен 25%-ный дефицит осадков.

Засуха привела к тому, что в 2022 году около 700 коммун во Франции время от времени сталкивались с полным отсутствием питьевой воды. Власти допускают ухудшение ситуации в 2023 году. По их оценкам, если не принимать ограничительные меры, число коммун, которые будут испытывать дефицит питьевой воды, может вырасти почти в три раза. 

Теги:
ФранцияБорн, Элизабет
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