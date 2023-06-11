Италия заявила о готовности принять конференцию для решения вопросов миграции

Премьер-министр страны Джорджа Мелони ранее в разговоре с президентом Туниса Каисом Саидом подчеркивала поддержку Рима в его переговорах с МВФ о займе, а также обсуждала тему мигрантов и сотрудничества в энергетическом секторе

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Италия готова принять международную конференцию по вопросам миграции. Об этом в воскресенье сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони на пресс-конференции в Тунисе, куда она вновь поехала в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Нидерландов Марка Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале пресс-службы итальянского правительства.

"Мы готовы принять в Риме международную конференцию по вопросам миграции и развития, о чем мы говорили с президентом [Туниса Каисом] Саидом", - сказала она.

6 июня Мелони совершила официальный визит в Тунис. Ранее в разговоре с Саидом она подчеркивала поддержку Рима в его переговорах с МВФ о займе, а также обсуждала тему мигрантов и сотрудничества в энергетическом секторе.

"Нам уже удалось достичь важного результата, - продолжила Мелони. - Мы рады, что сегодня была принята совместная декларация ЕС и Туниса. Это первый важный шаг к созданию партнерства между ЕС и Тунисом для решения миграционного кризиса".

Премьер Италии ранее подчеркивала, что для республики стабильность в Тунисе является приоритетной задачей, потому что нестабильность грозит проблемами по всему региону. В последние месяцы миграционный поток в Италию вырос в разы, указывала премьер. Большинство прибывающих по морю мигрантов отплывает из Туниса.