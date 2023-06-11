Раскольники в Киево-Печерской лавре впервые провели панихиду по Ивану Мазепе

Русская православная церковь предала гетмана анафеме за государственную измену

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели в Киево-Печерской лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе, который Русской православной церковью предан анафеме за государственную измену. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Впервые в истории Киево-Печерской лавры прошла панихида по гетману Ивану Мазепе. <...> Лавра становится украинской", - написал он в Telegram-канале, добавив, что теперь в монастыре начнутся молебны "о выдающихся деятелях украинской истории".

Панихида прошла во Всехсвятской церкви. Ткаченко подчеркнул, что ее построили на средства Мазепы. Он добавил, что в Онуфриевской башне лавры откроют экспозицию "Гетман Иван Мазепа и его эпоха".

Как сообщили в Союзе православных журналистов, панихиду провел Авраамий Лотыш, которого руководство раскольников назначило собственным "наместником" Киево-Печерской лавры. Ранее он был монахом этого монастыря в составе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), однако перешел в ПЦУ.

Власти Украины, которые активно проводят курс на вытеснение УПЦ, поставили задачу отобрать у нее Киево-Печерскую лавру и передать монастырь ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. ПЦУ, которую не признают ни Русская, ни Украинская православные церкви, в этом году впервые на Рождество, Крещение и Пасху проводила службы в главном храме Киево-Печерской лавры - Успенском соборе. В марте власти разорвали с УПЦ договор аренды помещений монастыря и требуют от монахов покинуть обитель. В свою очередь в УПЦ назвали эти требования незаконными и отказались их выполнять, в настоящее время обе стороны ждут решения суда.

О Мазепе

Иван Мазепа - военный и политический деятель конца XVII - начала XVIII веков, гетман Левобережной Украины, длительное время был ближайшим сподвижником российского императора Петра I. В ходе Северной войны, посчитав, что Петр I проигрывает, перешел на сторону шведского короля Карла ХII. За измену присяге в России он предан гражданской казни с лишением полученных титулов и наград. Русская православная церковь предала Мазепу анафеме за нарушение данной на Евангелии присяги на верность русскому царю, а также за то, что он позволил осквернять православные храмы шведским солдатам.

В 2008 году занимавший тогда пост президента Украины Виктор Ющенко издал указ об установке памятников Мазепе в Киеве и Полтаве, а также заявил, что постарается сделать все для снятия с него анафемы. После госпереворота 2014 года именем Мазепы стали называть улицы, он изображен на купюре и монете в 10 гривен, введенных в обращение в 2020 году. В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя Ивана Мазепы строящемуся в Турции украинскому корвету.