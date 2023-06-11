Токаев заявил, что в Казахстане не выстроена работа по раннему выявлению природных пожаров

Президент республики поручил министерству экологии и природных ресурсов, а также другим ведомствам принять меры для развертывания цифровых систем раннего обнаружения очагов возгорания

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана не организовали на должном уровне работу по раннему обнаружению лесных и степных пожаров. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании в Абайской области, где бушуют природные пожары.

"Не выстроена работа по раннему обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров", - цитирует главу государства его пресс-служба.

В этой связи лидер страны поручил министерству экологии и природных ресурсов, а также другим ведомствам принять меры для развертывания цифровых систем раннего обнаружения очагов возгорания, внедрения систем видеонаблюдения и мониторинга пожаров, нарастить авиационное и наземное патрулирование лесного фонда в периоды высокой пожарной опасности и довести до требуемых норм уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений.

По словам Токаева, в целом общая готовность центральных и местных исполнительных органов к чрезвычайным ситуациям составила 70%. "Правительству необходимо довести показатели готовности до уровня эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации. В мире ни одно государство не может содержать большое количество профессиональных пожарных. Широко применяется практика привлечения добровольческих отрядов, их обучают, обеспечивают оборудованием, экипировкой и страховкой. У нас законодательно эти нормы также предусмотрены. Мы должны активно использовать этот ресурс", - пояснил президент.

Он также обратил внимание, что летний период только начался, и подобная угроза может возникнуть вновь. "Поэтому требуются безотлагательные меры по повышению эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительству необходимо принять оперативные меры по этому вопросу. Граждан, нарушающих правила безопасности во время пребывания в лесных массивах, следует привлекать к уголовной ответственности. Они разжигают костры, оставляют за собой очаги возгорания, что приводит к трагедии", - заключил Токаев.